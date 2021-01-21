إصابة أغويرو بفيروس كورونا

أعلن سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إصابته بكوفيد-19 يوم الخميس.

وكتب أغويرو على "تويتر" : بعد مخالطة مريض، عزلت نفسي وجاءت نتيجة الفحص الأخير إيجابية بكوفيد-19. لدي بعض الأعراض وأنا ملتزم بتعليمات الأطباء من أجل التعافي. احذروا جميعا.



وغاب أغويرو الهداف التاريخي لسيتي عن آخر أربع مباريات ومنها الفوز على أستون فيلا يوم الأربعاء.



وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي قبل مواجهة أستون فيلا : نحن نحتاج أغويرو ونحن نفتقده. الأرقام تتحدث عن نفسها وهو أفضل مهاجم في تاريخنا.



ويلعب سيتي مع تشيلتنهام، المنتمي للدرجة الرابعة، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل.