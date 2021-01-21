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إصابة ووكر ودي بروين تقلق غوارديولا

غوارديولا
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

إصابة ووكر ودي بروين تقلق غوارديولا

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مانشستر - رويترز

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تأثرت سعادة بيب غوارديولا بفوز فريقه مانشستر سيتي 2-صفر على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء بإصابة لاعب الوسط كيفن دي بروين والمدافع كايل ووكر.

وبدا أن البلجيكي دي بروين تعرض لإصابة عضلية في الساق وخرج عند مرور ساعة من اللعب باستاد الاتحاد بينما كان ووكر خرج في الشوط الأول بعد اصطدام مع جاك غريليش لاعب فيلا.

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا : لم أتحدث مع الطبيب. لو طلب كايل الخروج فهذا بسبب حدوث أمر ما. أتمنى أن تكون إصابة بسيطة.

وأشار غوارديولا إلى أن إصابة دي بروين من المرجح أن تكون بسبب الجدول المزدحم.

وأضاف المدرب الإسباني : كيفن وضع يده على ساقه، لذا أعتقد أنها إصابة متعلقة بالعضلات. هذا طبيعي في ظل هذا العدد من المباريات.

وفاز سيتي في ست مباريات متتالية في الدوري ويتأخر بنقطتين عن مانشستر يونايتد المتصدر كما يملك مباراة مؤجلة.

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