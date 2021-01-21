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الاتحاد الإنجليزي يتهم مدرب أستون فيلا بسوء السلوك

الحكم طرد دين سميث مدرب أستون فيلا خلال اللقاء

الاتحاد الإنجليزي يتهم مدرب أستون فيلا بسوء السلوك

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لندن - رويترز

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كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس أنه وجه اتهاما إلى دين سميث مدرب أستون فيلا بشأن مزاعم استخدامه لغة مسيئة تجاه الحكم خلال الخسارة 2-صفر أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء، والتي شهدت حصوله على بطاقة حمراء.

وغضب سميث من حكام المباراة بعدما سجل برناردو سيلفا الهدف الأول، عندما عاد زميله رودري من موقف تسلل قبل أن يخطف الكرة من تايرون مينغز مدافع أستون فيلا ليصنع الهدف.

وأشهر الحكم جون موس البطاقة الحمراء لسميث على خط التماس عندما واصل اعتراضه، وقال مدرب فيلا عقب المباراة إن قرار احتساب الهدف كان هزليا.

وقال الاتحاد في بيان :يُزعم أن المدرب استخدم لغة مسيئة و مهينة تجاه حكم المباراة في الدقيقة 81 من اللقاء. وأضاف الاتحاد أن سميث يمكنه الرد على هذا الاتهام حتى 26 يناير الحالي.

وفي وقت سابق هذا الشهر فرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه استرليني (34.255 دولار) على نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز، وحذره من سلوكه المستقبلي بعد قوله إن الحكم لي ميسون لا يملك الكفاءة لإدارة مباراة في الدوري الممتاز.

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