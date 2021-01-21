.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بارما يكمل تعاقده مع مدافع ميلان

كونتي في مباراة ماضية وفي الصورة رونالدو مهاجم يوفنتوس

بارما يكمل تعاقده مع مدافع ميلان

متابع الغاء المتابعة

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي بارما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أنه ضم إلى صفوفه أندريا كونتي مدافع المنافس ميلان بناء على عقد يستمر حتى يونيو 2025.

وفي البداية سينتقل كونتي (26 عاما) وهو إيطالي إلى بارما على سبيل الإعارة قبل أن يصبح الانتقال دائما في نهاية الموسم الحالي.

وقال بارما في بيان: يسر نادي بارما الإعلان عن انضمام أندريا كونتي إلى صفوفه قادما من ميلان بناء على عقد إعارة يستمر حتى 30 يونيو 2021.

وأضاف البيان: هناك التزام بشراء اللاعب في نهاية عقد الإعارة. وبالفعل اتفق النادي واللاعب على تفاصيل العقد الذي سيستمر بمقتضاه اللاعب مع النادي حتى 30 يونيو 2025.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد