سولشاير: التحسن الذهني قادنا إلى صدارة الدوري الإنجليزي

ذكر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن تحسن فريقه في الجانب الذهني يساعده على حصد الثمار في المباريات الصعبة هذا الموسم بعد تغلبه 2-1 على فولهام ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتقدم فولهام عبر أديمولا لوكمان بعد خمس دقائق لكن يونايتد أدرك التعادل بهدف إدينسون كافاني الرابع خارج ملعب فريقه هذا الموسم ثم حسم بول بوغبا الفوز بعد الاستراحة.

وأبلغ سولشاير الصحافيين: قمنا بعمل أفضل من هذا في مباريات متكافئة. فزنا كثيرا 1-صفر و2-1. عندما تضيف ذلك في نهاية الموسم فهذا عدد كبير من النقاط. هذا ما تحدثنا عنه قبل بداية الموسم، وهو حاجتنا للتوقف عن التعادلات وتحقيق الانتصارات. أظهرنا تطورا كبيرا في الجانب الذهني والبدني أيضا.

ويتقدم فريق المدرب سولشار بنقطتين على مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، وليستر سيتي.

وفي الوقت الذي حصل فيه بوغبا على القدر الأكبر من الإشادة كال سولشاير المديح لتأثير كافاني الذي انضم للفريق في صفقة انتقال مجاني في أكتوبر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال سولشاير: كافاني مهاجم تريد وجوده في منطقة الجزاء، تحركاته مذهلة. أشعر بغضب عندما يخرج من منطقة الجزاء لإرسال تمريرات عرضية لأنه المهاجم الذي تريد وجوده داخل المنطقة. في بعض الأحيان أطلب منه الركض بشكل أقل.

ويلعب يونايتد ضد ليفربول في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد قبل مواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري يوم الأربعاء المقبل.