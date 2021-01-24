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بايرن يكتسح شالكه ويبتعد بصدارة الدوري

بايرن شالكه
ليفاندوفسكي محتفلاً بهدفه

بايرن يكتسح شالكه ويبتعد بصدارة الدوري

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برلين - د ب أ

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اكتسح بايرن ميونخ مضيفه شالكه 4 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 34 عن طريق توماس مولر، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 88 عاد مولر ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يختتم ديفيد ألابا رباعية بايرن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني والذي خسر أمام ماينز 2- 3.

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