بنزيمة: نحن بحاجة لرؤية أفضل نسخة من هازارد

ذكّر إيدن هازارد ريال مدريد بقدراته خلال الفوز 4-1 خارج الديار على ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت، وأبدى زملاؤه والمدرب ثقتهم في قدرته على استعادة مستواه القديم بعد أداء محبط في أول موسمين في النادي عقب انضمامه من تشيلسي في صفقة قياسية.

وفي مشاركته الخامسة فقط بالتشكيلة الأساسية هذا الموسم بعد غيابه ثلاث فترات بسبب الإصابة أو المرض، سجل هازارد هدف ريال مدريد الثالث قبل نهاية الشوط الأول بعدما سيطر ببراعة على تمريرة توني كروس.

كما تعاون جيدا مع كريم بنزيمة ومرر بكعب القدم إلى المهاجم الفرنسي ليسجل الهدف الثاني للفريق الزائر.

وغادر هازارد الملعب في منتصف الشوط الثاني في إشارة إلى عدم عودته بعد إلى كامل لياقته بعد موسم أول ابتلي فيه بإصابتين خطيرتين في الكاحل وموسم ثان مليء بالإصابات والمرض.

وما زال أمام اللاعب البلجيكي الكثير لإثبات جدارته بالانتقال إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو واستعادة المستوى الذي كان يقدمه مع تشيلسي، لكن بنزيمة يعتقد أنه على الطريق الصحيح.

وقال بنزيمة: في تشيلسي كان لاعبا مميزا والآن عليه كتابة تاريخ جديد في ريال مدريد. أعتقد أنه يبلي بلاء حسنا، إنه أفضل كثيرا من أي وقت مضى، ويبذل الكثير من الجهد وقدم مباراة رائعة. نحن بحاجة لرؤية أفضل نسخة من هازارد.

وقال ديفيد بيتوني مساعد مدرب ريال مدريد، الذي تولى المسؤولية في غياب زين الدين زيدان لإصابته بكوفيد-19، إن معنويات هازارد سترتفع بالأداء الذي قدمه مؤكدا أن حتى اللاعبين الذين يتمتعون بمثل كفاءته بحاجة إلى الثقة للتألق.

وأضاف: إنه لاعب مبدع وتلقائي ويحتاج إلى ثقة لمواجهة منافسيه. تعرض للعديد من الإصابات ويحتاج لأن يصبر عليه الجميع رغم عدم وجود الكثير من الصبر في كرة القدم. يمتلك موهبة كبيرة وسيعود شيئا فشيئا إلى أفضل مستوياته، ونحن نحتاج منه أن يفعل ذلك حقا.