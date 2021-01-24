حادث طائرة يودي بحياة 4 لاعبين ورئيس نادٍ في البرازيل

توفي رئيس نادي بالماس البرازيلي لكرة القدم وأربعة من لاعبي الفريق في حادث تحطم طائرة صغيرة عند إقلاعها كانت تقلهم لخوض مباراة في بطولة محلية يوم الأحد.



وقال النادي المنافس في الدرجة الرابعة إن لوكاس ميرا رئيس النادي واللاعبين لوكاس براتشيديس وجيلهرمي نوي ورانولي وماركوس موليناري وقائد الطائرة توفوا في الحادث.



وأضاف بالماس في بيان : الطائرة أقلعت وتحطمت في نهاية المدرج في مطار توكانتينيني أفيشين أسوسييشن (مطار صغير بالقرب من مدينة بالماس). يؤسفنا الإعلان عدم وجود ناجين.



وكانت الطائرة متوجهة إلى جويانيا، التي تبعد نحو 800 كيلومتر، حيث كان سيلعب بالماس ضد فيلا نوفا يوم الاثنين في دور الستة عشر لكأس فيردي وهي بطولة بين الفرق المغمورة في جنوب وشمال البرازيل.



وهذا الحادث ليس غريبا على الكرة البرازيلية في الأعوام الأخيرة. ففي 2016 توفي العديد من لاعبي شابيكوينسي في حادث تحطم طائرة أثناء سفرهم إلى كولومبيا لخوض مباراة في نهائي كأس كوبا سودامريكانا.



وقبل ذلك بعامين توفي فرنانداو قائد إنترناسيونال السابق عندما تحطمت طائرة هليكوبتر في ولاية جوياس.