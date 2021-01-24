غوارديولا لفودين: هناك دي بروين واحد فقط

لم يتحمس بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي كثيرا لما تردد عن أن لاعب الوسط الشاب فيل فودن يمكنه أن يملأ الفراغ الذي تركه صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين الغائب بسبب الإصابة.

وجات هذه التكهنات بعد أن لعب فودن (20 عاما) دورا بارزا في فوز فريقه 3-1 على تشيلتنهام تاون في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم الليلة الماضية.

وبدأ سيتي في طريقه للخروج من المنافسة بعد أن أحرز ألفي ماي هدف السبق لفريق الدرجة الرابعة في الدقيقة 59. لكن فودن عادل النتيجة في الدقيقة 81 قبل أن يضيف زميلاه جابرييل جيسوس وفيران توريس هدفين ليتأهل الفريق للدور الخامس من البطولة.

وخاض سيتي المباراة بدون دي بروين الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز فريقه 2-صفر الأربعاء الماضي على أستون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز. ويتوقع أن يغيب لاعب الوسط البلجيكي عن صفوف فريقه ستة أسابيع بسبب هذه الإصابة.

وقال غوارديولا إنه يتعين على فودن أن يعمل على الوصول لأفضل أداء يمكنه تقديمه دون أي مقارنة مع أحد. وأضاف المدرب الإسباني المخضرم : نملك اللاعبين. فيل عليه أن يكون فيل وليس كيفن دي بروين لأن هناك كيفن دي بروين واحد. عليه الاستمرار فيما يقوم به فيما يتصل بقراءة المباراة. فيل يقدم أداء عظيما ويتمتع بثقة كبيرة في النفس ويتميز بالدقة أمام المرمى.

وأردف غوارديولا قائلا : فيل يمكنه اللعب في خط الوسط واللعب كجناح وفي خط الهجوم. أداؤه جيد بالفعل. ومرة أخرى أحرز هدفا في الوقت المناسب.

وفي الدور الخامس من كأس انجلترا الشهر المقبل سيلتقي سيتي مع سوانزي سيتي. وفي الدوري الانجليزي الممتاز سيلتقي فريق المدرب غوارديولا مع وست بروميتش ألبيون الثلاثاء المقبل وسيصعد لصدارة الترتيب إذا حقق الفوز.