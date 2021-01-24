كأس الاتحاد: ماديسون يقود ليستر للفوز على برنتفورد

سجل جيمس ماديسون هدفا وصنع هدفا آخر في الشوط الثاني ليقود ليستر سيتي لتحقيق انتفاضة والفوز 3-1 خارج أرضه على برنتفورد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.



وسيلعب ليستر في الدور التالي مع منافسه في الدوري الممتاز برايتون آند هوف ألبيون.



وتقدم برنتفورد، المنتمي للدرجة الثانية، بعد مرور سبع دقائق عندما غيرت الكرة اتجاهها مرتين قبل أن يسجل المدافع الدنمركي مادس بيك سورنسن هدفه الأول في كرة القدم الإنجليزية من مدى قريب.



وبدأ ليستر الشوط الثاني بقوة وأدرك التعادل سريعا بعد تمريرة من ماديسون إلى التركي جنكيز أوندر الذي سدد بقوة في المرمى من مدى قريب في الدقيقة 46.



وبعد خمس دقائق سجل يوري تيليمانس الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه وسددها على عكس اتجاه الحارس.



وضمن ليستر الفوز بعد هجمة مرتدة حيث تابع ماديسون تسديدة زميله هارفي بارنز وسجل هدفه الرابع في أربع مباريات في كل المسابقات في الدقيقة 71.