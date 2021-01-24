مانشستر يونايتد يعمق جراح ليفربول ويقصيه من كأس الاتحاد

حسم مانشستر يونايتد كلاسيكو الكرة الإنجليزية لصالحه، وحجز بطاقة الصعود لدور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه ليفربول يوم الأحد في الدور الرابع للمسابقة.

حفلت المباراة بالإثارة والندية على مدار شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، ليحسمها يونايتد لمصلحته ويطيح بليفربول من البطولة مبكرا.

بادر ليفربول بالتسجيل عبر نجمه محمد صلاح في الدقيقة 18، ليحرز النجم الدولي المصري هدفه الأول في يونايتد داخل معقله (ملعب أولد ترافورد).

لم تدم فرحة ليفربول كثيرا بهدف التقدم، بعدما رد يونايتد بهدف التعادل عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 26، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48.

واصل صلاح تألقه بعدما أحرز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 58، غير أن (البديل) البرتغالي برونو فيرنانديز أحرز هدف الصعود لمانشستر يونايتد في الدقيقة 78.

تأتي تلك الخسارة، لتزيد من جراح ليفربول، الذي يعاني في الفترة الأخيرة من نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما تسبب في تراجعه بجدول الترتيب وابتعاده عن صراع المنافسة على لقب البطولة التي توج بها في الموسم الماضي.