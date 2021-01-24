نابولي يسقط بثلاثية أمام فيرونا

قلب فريق هيلاس فيرونا تأخره أمام مضيفه نابولي بهدف، إلى فوز 3 - 1، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم نابولي في الدقيقة الأولى عن طريق المكسيكي هيرفينغ لوزانو، قبل أن يسجل فيديركو ديماركو هدف التعادل لفيرونا في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 62 أضاف أنتونين باراك الهدف الثاني لفيرونا، قبل أن يختتم ماتيا زاكاني ثلاثية فريقه في الدقيقة 79.

ورفع فيرونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد نابولي عند 34 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، تغلب فريق جنوه على كالياري 1 - صفر، وسجل ماتيا ديسترو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة.

ورفع جنوه رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.