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يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بولونيا

من لقاء يوفنتوس وبولونيا

يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بولونيا

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تورينو - د ب أ

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استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على بولونيا 2 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

وكان يوفنتوس، الذي توج بلقب كأس السوبر الإيطالي الاسبوع الماضي، قد تعرض للخسارة في آخر مباراة له ببطولة الدوري أمام إنتر ميلان بنتيجة صفر - 2.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف أتالانتا صاحب المركز الرابع، مع تبقي مباراة مؤجلة له، على الجانب الأخر تجمد رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 15 عن طريق البرازيلي أرثر ميلو، قبل أن يضيف الأميركي ويستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 71.

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