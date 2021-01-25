إقامة دور المجموعات في البطولات الآسيوية بنظام التجمع

سيقام دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال نسخة 2021 بنظام التجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري، الاثنين.

وقال الاتحاد في بيان: سوف تقام منافسات دوري أبطال آسيا في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تجري منافسات كأس الاتحاد الآسيوي بالمناطق الجغرافية الخمس.

وسيقام دور المجموعات لمنطقة الغرب في دوري الأبطال خلال الفترة من 14-30 أبريل، على أن تجري مباريات الشرق بين 21 أبريل و7 مايو 2021.

في المقابل، تنطلق منافسات كأس الاتحاد في مناطق الجنوب والوسط والشرق اعتباراً من 14 مايو، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 مايو، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في الفترة من 22-28 يونيو. وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وكانت الدوحة استكملت الموسم الماضي مباريات منطقتي الغرب والشرق من دور المجموعات حتى المباراة النهائية التي توّج بها أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على حساب بيرسيبوليس الإيراني.

وتقام مباريات دور الـ16 في دوري الأبطال بين 13-15 سبتمبر، ربع النهائي في 27-29 سبتمبر، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 19-20 و26-27 أكتوبر، بحسب ما اضاف الاتحاد القاري.

ويشهد دوري الأبطال للمرة الأولى مشاركة 40 نادياً في دور المجموعات. وفي ما يتعلق بكأس الاتحاد الآسيوي، يقام ذهاب نصف نهائي منطقة الغرب يومي 13 و14سبتمبر والنهائي من جولتين يومي 20 أكتوبر و3 نوفمبر.

ويقام الدور النهائي لدوري الابطال من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 نوفمبر، على أن يقام نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 26 نوفمبر.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي : الاتحاد ممتن لدعم لجنة المسابقات والاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية المشاركة، حيث ساهموا في إعداد هذا الجدول لأكبر النسخ في تاريخ دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وأضاف الاتحاد القاري: سوف يتم توجيه الدعوة للاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل استضافة المباريات، بعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2021 وكـأس الاتحاد الآسيوي 2021، والتي تقام يوم الأربعاء 27 يناير.