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تشيلسي يتخلص من فرانك لامبارد

لامبارد
فرانك لامبارد

تشيلسي يتخلص من فرانك لامبارد

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لندن - د ب أ

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين إنهاء عمل المدرب فرانك لامبارد ورحيله عن منصب المدير الفني للفريق بعد سلسلة من النتائج المتواضعة وتراجع الفريق إلى المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان لامبارد قد تولى تدريب تشيلسي في بداية موسم 2019 - 2020 وقاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن رغم إبرام صفقات كبيرة مثل صفقتي التعاقد مع الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، تراجعت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ورغم تصدر تشيلسي لجدول الدوري في أوائل ديسمبر الماضي، تلقى الفريق خمس هزائم خلال آخر ثماني مباريات.

وذكر النادي في بيان :النتائج والعروض الأخيرة لم تحقق توقعات النادي، وهبطت بالفريق إلى منتصف جدول الدوري دون وجود أي مسار واضح للتحسن.

وتردد أن الألماني توماس توخيل، الذي رحل مؤخرا عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، هو المرشح الأبرز لخلافة لامبارد في تدريب تشيلسي.

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