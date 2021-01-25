غوارديولا يصف ألاردايس بـ "العبقري"

وصف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظيره في وست بروميتش ألبيون سام ألاردايس بأنه عبقري لقدرته على قيادة الفرق المتعثرة للخروج من دوامة الهبوط.

وتعاقد وست بروميتش مع ألاردايس بعد إقالة المدرب سلافن بيليتش في ديسمبر ووضع مدرب منتخب إنجلترا السابق هدفا لإبقاء الفريق في دوري الأضواء بعد أن حقق انتصارا وحيدا في أول 13 مباراة خاضها في الدوري الانجليزي الممتاز.



ومن وقتها فرض وست بروميتش التعادل 1-1 على ليفربول حامل اللقب في 27 ديسمبر وفاز على ولفرهامبتون واندرارز 3-2 في وقت سابق هذا الشهر ليحقق أول انتصار تحت قيادة ألاردايس لكن الفريق لا يزال يبتعد بست نقاط عن الأمان.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة وست بروميتش يوم الثلاثاء : ليس من السهل قيادة فريق خلال الموسم لكنه حقق مع ذلك نتائج طيبة أمام ولفرهامبتون وليفربول وفرق أخرى. سام ألاردايس مدرب عبقري لقيادته هذه الفرق رغم أن الجميع كانوا يقولون إن الأمل انتهى. قد يصادف النجاح أي مدرب في مناسبة أو اثنتين أو ثلاث لكن لا يمكن أن نطلق عليه المدرب المحظوظ لأنه فعل ذلك مرات كثيرة.



وفاز سيتي بعشر مباريات متتالية في كل المسابقات منذ تعادله 1-1 مع وست بروميتش الشهر الماضي.



ورد فريق المدرب غوارديولا على هذا التعادل المحبط بفوز صعب على ساوثامبتون وهو انتصار قال المدرب الإسباني إنه كان نقطة تحول في مسيرة سيتي هذا الموسم.



وقال غوارديولا : كان انتصارا صعبا حيث كان ساوثامبتون في قمة مستواه في تلك الفترة. نجحنا في الفوز عليهم وبدأنا من وقتها اللعب بشكل أفضل.