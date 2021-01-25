فاردي يعود إلى ليستر بعد عشرة أيام عقب جراحة "فتاق"

كشف بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي أن المهاجم جيمي فاردي من المرجح أن يعود إلى الملاعب في وقت أسرع من المتوقع بعد الخضوع لجراحة بسيطة لعلاج فتاق.

وكان رودجرز أكد مؤخرا أن فاردي، هداف ليستر برصيد 13 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ربما يغيب "عدة أسابيع" بعدما خضع اللاعب البالغ عمره "34 عاما" لجراحة.

لكن رودجرز أبلغ الصحفيين عقب الفوز 3-1 على برنتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد :سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام قبل أن يعود إلى الملعب، ثم سيحتاج عدة أيام ليصبح جاهزا.

وأضاف: لن يفقد الكثير من لياقته لأنها جراحة بسيطة. يمكننا التعامل بدونه في هذا الوقت، وهو سيكون جاهزا ومستعدا لاستكمال باقي منافسات الموسم.

وسيلعب ليستر أمام إيفرتون وليدز يونايتد وفولهام وولفرهامبتون واندرارز في الدوري في الأسابيع المقبلة قبل أن يستضيف ليفربول حامل اللقب في 13 فبراير شباط، كما يواجه برايتون آند هوف ألبيون في الكأس في العاشر من الشهر المقبل.