فحص ركبة راشفورد بعد الفوز على ليفربول

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن ماركوس راشفورد مهاجم فريقه سيخضع لفحص بالأشعة على ركبته بعد تعرضه لمتاعب خلال فوز يونايتد 3-2 يوم الأحد على ليفربول في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وهيأ راشفورد هدف التعادل لزميله ميسون غرينوود في الدقيقة 26 قبل أن يحرز هدفه رقم 15 هذا الموسم في بداية الشوط الثاني ويمنح فريقه التقدم 2-1. وشارك أنطوني مارسيال بديلا راشفورد قبيل نهاية المباراة.

وقال سولشاير للصحافيين: أزعجته بعض المتاعب في الركبة، سيخضع لفحص بالأشعة وسنرى كيف هو الوضع.

وضمن الهدف الثالث الذي أحرزه برونو فرنانديز من ركلة حرة في الدقيقة 78 لفريق سولشار الظهور في الدور الخامس (دور 16) من كأس إنجلترا في مواجهة وست هام يونايتد.

وينفرد يونايتد بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة متفوقا بنقطتين على جاره مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل. وسيلتقي يونايتد مع ضيفه شيفيلد يونايتد فريق الذيل الأربعاء المقبل.