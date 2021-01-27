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أرتيتا: ساكا سيصبح لاعباً مختلفاً

ساكا
ساكا محتفلاً بهدفه في مرمى ساوثامبتون

أرتيتا: ساكا سيصبح لاعباً مختلفاً

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لندن - رويترز

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قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن بوكايو ساكا يحظى بشخصية قيادية رغم صغر سنه بعد أن ظهر الجناح الواعد بأداء مبهر جديد خلال الفوز 3-1 على ساوثامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وسجل اللاعب البالغ عمره "19 عاما" الهدف الأول وقدم تمريرة حاسمة لألكسندر لاكازيت ليساعد أرسنال في الصعود للمركز الثامن.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين : يتحلى ساكا بالتواضع والاحترام وفي نفس الوقت يتمتع بشخصية قوية ويطلب الكرة ويتخذ القرارات وهذا ليس معتادا للاعب في سنه ونحتاج لشخصيته القيادية. يطلب طيلة الوقت أن يتدرب بشكل أكبر للتطور في بعض الجوانب مثل اللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء والتسجيل وتقديم التمريرات الحاسمة.

وتابع المدرب الإسباني : إذا تعامل بذكاء مع الاستمرار بنفس معدل العمل في الملعب والقدرة على تفهم واجبات اللعب في مراكز مختلفة سيصبح لاعبا مختلفا.

وأشار أرتيتا إلى أنه سيقيم حالة لاعبي الوسط إيميلي سميث روي وتوماس بارتي قبل مواجهة ضيفه مانشستر يونايتد يوم السبت بعد استبدالهما للشعور "بانزعاج.

ويملك أرسنال 30 نقطة بفارق خمس نقاط خلف وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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