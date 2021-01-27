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أرسنال يستعير أوديغارد من ريال مدريد

أوديغارد
أوديغارد خلال تقديمه بقميص أرسنال

أرسنال يستعير أوديغارد من ريال مدريد

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لندن - د ب أ

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع النرويجي مارتين أوديغارد، لاعب ريال مدريد، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وشارك أوديغارد "22 عاما" في 25 مباراة مع المنتخب النرويجي. وانضم لريال مدريد في 2015 ولكنه نادرا ما شارك مع الفريق، وأصبح فريق أرسنال هو رابع نادي يعار له اللاعب.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال : بالتأكيد مارتين هو لاعب نعرفه كلنا جيدا ومازال صغيرا، كان يلعب في مستوى عال لفترة.

وأضاف : سيضيف مارتين خيارات هجومية عالية الجودة وكلنا متحمسون لدمجه في خططنا من الآن ومايو المقبل.

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