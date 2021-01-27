أوزيل يستبعد العودة إلى ألمانيا

استبعد مسعود أوزيل، نجم المنتخب الألماني السابق والفائز بلقب كأس العالم 2014، العودة إلى الدوري الألماني أو المنتخب، وذلك خلال حفل توقيع لفناربخشة التركي يوم الأربعاء.

وقال أوزيل في المؤتمر الصحفي في اسطنبول بعد توقيعه لفريقه الجديد بعقد لمدة ثلاث مواسم ونصف: حينما أخطو خطوة لا أعود أبدا إلى الخلف.

وأضاف أوزيل "32 عاما": أتمنى للمنتخب الألماني كل التوفيق، لكنني لن ألعب لهم مرة أخرى.

وتأتي تصريحات أوزيل بعدما ألمح أوليفير بيرهوف مدير الاتحاد الألماني للعبة، بإمكانية حدوث مصالحة محتملة مع أوزيل.

وكان أوزيل، صاحب الأصول التركية، قد أعلن اعتزاله الدولي في عام 2018، وسط اتهامات بالعنصرية، عقب خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم في روسيا.

وساهم أوزيل في فوز منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، لكن مستواه تراجع منذ ذلك الحين

وأكمل أوزيل انتقاله إلى فناربخشة قادما من أرسنال الإنجليزي في وقت سابق من الاسبوع.

وذكر فناربخشة أن أوزيل سيتقاضى مبلغ ثلاثة ملايين يورو (6ر3 مليون دولار) في الموسم الواحد، فيما يمتد عقده لثلاث مواسم مقبلة.

وقال أوزيل في حديث مع الصحفيين: اللعب لفناربخشة كان حلم الطفولة بالنسبة لي، مضيفا انه سيحاول مساعدة الفريق على الفوز بلقب الدوري في الموسم الجاري.

ووصف علي كوغ رئيس نادي فناربخشة توقيع ناديه مع أوزيل، بأنه أحد الأيام التاريخية في النادي.

ويحتل فناربخشة المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي، بفارق نقطتين خلف المتصدر بيشكتاش، وذلك مع تبقي 22 مباراة في الموسم.