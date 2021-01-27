بيولي: إبراهيموفيتش اعتذر مثل البطل العظيم

كشف ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش تقدم بالاعتذار بعد طرده خلال الخسارة 2-1 أمام غريمه إنتر ميلان في مباراة قمة مثيرة بكأس إيطاليا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



ومنح إبراهيموفيتش التقدم بهدف لميلان في دور الثمانية لكأس إيطاليا قبل أن يسيطر التوتر على الأجواء في سان سيرو.



وتشاجر إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو، الزميلان السابقان في مانشستر يونايتد، وتبادلا الكلمات الغاضبة في نهاية الشوط الأول قبل أن يتدخل اللاعبون لتهدئتهما مع الخروج من الملعب.



وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعبين قبل أن يتلقى إبراهيموفيتش بطاقة أخرى بسبب خطأ ضد ألكسندر كولاروف ليخرج مطرودا في الشوط الثاني، وهي أول مرة ينال فيها بطاقة حمراء في أوروبا منذ طرده مع باريس سان جيرمان أمام تشيلسي في مارس 2015.



وقال بيولي : لقد اعتذر مثل البطل العظيم. لقد تأثر بشكل مبالغ فيه برغبته في مساعدة الفريق. لم يكن من السهل الصمود بنقص عددي. لقد كان الضغط قويا من إنتر.



وعوّض إنتر تأخره بهدف إلى فوز، حيث أدرك لوكاكو التعادل من ركلة جزاء قبل أن يسجل البديل كريستيان إريكسن هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليتأهل فريق المدرب أنطونيو كونتي إلى الدور قبل النهائي.



وقال بيولي : لقد دفعنا الثمن في آخر نصف ساعة ولم يكن بوسعنا الخروج بنتيجة إيجابية. لم يكن من المفترض حدوث ذلك لكن هكذا سارت الأمور. نشعر بالأسف الشديد لأننا كنا مستعدين بشكل رائع للمباراة.



وسينتظر إنتر الفائز من مباراة يوم الأربعاء بين يوفنتوس وسبال بعدما استفاد من هدف قاتل للبديل إريكسن.



وهذا أول هدف للاعب الدنمركي في موسمه المحبط الحالي. وبدأ إريكسن أربع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم وذكرت تقارير أنه اقترب من العودة إلى إنجلترا في ظل معاناته في إيطاليا منذ انتقاله من توتنهام هوتسبير قبل عام واحد. ورغم ذلك قال كونتي إن إريكسن لن يرحل خلال الانتقالات الجارية. وأبلغ كونتي الصحفيين: أنا أكرر ما أقوله منذ شهر واحد، بأنه لا أحد سيرحل ولا أحد سينضم.