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غوارديولا يعلق على هدف كانسيلو المثير للجدل

مانشستر سيتي
احتفال كانسيلو بهدفه مع فريقه

غوارديولا يعلق على هدف كانسيلو المثير للجدل

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لندن - رويترز

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ذكر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن هدف جواو كانسيلو المثير للجدل خلال الفوز 5-صفر على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أظهر أهمية اللعب حتى صفارة الحكم.

وسجل كانسيلو هدفا في الدقيقة 20 بعدما توقف عدة لاعبين من وست بروميتش بسبب إشارة مساعدة الحكم بالتسلل خلال بناء الهجمة بينما لم يكن الحكم قد أطلق الصفارة بعد. لكن بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد اُحتسب الهدف لسيتي.

وقال غوارديولا للصحفيين: أتفهم شكاوى لاعبي وست بروميتش ومدربهم. لكن مع هذا القانون، يجب مواصلة اللعب حتى النهاية. لا تتوقف لأن حكم الفيديو يمكنه إلغاء الهدف.

وأضاف المدرب الإسباني: هذا درس مهم لنا. اليوم حدث ذلك لوست بروميتش لكنه يمكن أن يحدث لنا.

وسجل إيلكاي غاندوغان هدفين وهز رياض محرز ورحيم سترلينغ الشباك أيضا ليحقق سيتي فوزه السابع على التوالي في الدوري الممتاز.

وقفز سيتي إلى صدارة الدوري برصيد 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يستضيف شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء، ويستضيف سيتي منافسه شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل.

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