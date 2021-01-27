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وست هام يقلب تأخره أمام كريستال بالاس إلى فوز بثلاثية

وست هام كريستال بالاس
من لقاء وست هام وكريستال بالاس

وست هام يقلب تأخره أمام كريستال بالاس إلى فوز بثلاثية

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لندن - د ب أ

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قلب فريق وست هام تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ليدز يونايتد على نيوكاسل 2 - 1.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله ويلفريد زاها في الدقيقة الثالثة وتعادل ويستهام بهدف سجله توماس سوسيك في الدقيقة التاسعة ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 25 ثم سجل كريج داوسون الهدف الثالث لوست هام في الدقيقة 65، قبل أن يسجل كريستال بالاس الهدف الثاني عن طريق ميشي باتشواي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع وست هام رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق ليدز يونايتد فوزا صعبا من ضيفه نيوكاسل 2 - 1.

وسجل هدفي ليدز رافينيا وجاك هاريسون في الدقيقتين 17 و61، فيما سجل هدف نيوكاسل ميجيل ألميرون في الدقيقة 57.

ورفع ليدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

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