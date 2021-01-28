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مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من العنصرية ضد مارسيال وتوانزيبي

مارسيال
مارسيال في لقاء مانشستر يونايتد وشيفيلد

مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من العنصرية ضد مارسيال وتوانزيبي

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لندن - د ب أ

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أعرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس عن شعوره بالاشمئزاز إزاء إساءة عنصرية من جانب من وصفهم بـ"البلهاء الحمقى" لثنائي الفريق أنطوني مارسيال وأكسيل توانزيبي بعد الخسارة أمام شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء.

وشارك كلا اللاعبين في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد 1 - 2 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحرص زملاؤهما على دعمهما فور نشر الرسائل العنصرية الموجهة ضدهما.

وقال هاري ماغواير، قائد الفريق :متحدون ضد العنصرية. لن نتسامح معها.

أعلن مانشستر يونايتد في بيان :الجميع في النادي يشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تعرض لها اللاعبان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة الليلة الماضية.

وأضاف يونايتد :نحن ندينها بشدة ومن المشجع أن نرى المشجعين الآخرين يدينون ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.

ودعا النادي إلى اتخاذ تدابير أقوى من جانب منصات التواصل الاجتماعي. وأكد يونايتد : تحديد هؤلاء البلهاء الحمقى المجهولين لا يزال يمثل مشكلة.

وتابع :نطالب منصات وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات التنظيمية بتعزيز التدابير لمنع مثل هذا النوع من السلوك.

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