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ألافيس يتعادل مع خيتافي في الدوري الإسباني

من لقاء خيتافي وألافيس

ألافيس يتعادل مع خيتافي في الدوري الإسباني

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مدريد - د ب أ

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أهدر ديبورتيفو ألافيس فرصة الخروج ولو بصورة مؤقتة من مراكز الهبوط للدرجة الثانية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل سلبيا مع مضيفه خيتافي يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

بقي ألافيس، الذي حصد نقطتين فقط في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 19 نقطة، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

عجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي الفريقان بالحصول على نقطة وحيدة.

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