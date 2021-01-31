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أوليفر كان يعد بتمديد عقد بواتينغ وينفي شائعة ضم راموس

أوليفر كان
أوليفر كان

أوليفر كان يعد بتمديد عقد بواتينغ وينفي شائعة ضم راموس

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برلين - د ب أ

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وعد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بتمديد عقد جيروم بواتينغ الذي ينتهي بحلول الصيف المقبل .

وفي تصريحات لمحطة (سكاي)، قال كان يوم الأحد: عندما ننظر إلى الأداء الذي قدمه جيروم في الفترة الماضية وما أنجزه من أجل بايرن، فسيكون مفهوما بشكل تلقائي أننا سنجري معه قريبا مفاوضات ، وعندئذ سنجد حلا سليما.

ووصف كان بواتينغ بأنه قائد ولاعب قيادي.

وأعرب كان عن تفهمه لرحيل ديفيد الابا الذي لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بايرن بشأن تجديد عقده، وقال كان إنه يتعين التفكير في بديل مناسب. ويجري بايرن مفاوضات مع دايوت أوباميكانو قائد دفاع لايبزيغ.

ونفى كان شائعة حول احتمال أن يكون سيرجيو راموس نجم نادي ريال مدريد مرشحا للانضمام إلى بايرن، وقال : بطبيعة الحال لا يوجد شيء في هذا الأمر.

وسيتسلم كان الرئاسة التنفيذية للنادي البافاري من كارل هاينز رومينغه في غضون نصف عام، ودافع كان عن سعي بايرن لضم لاعبين جدد قائلا إن "بايرن في الوقت الراهن هو أنجح ناد في العالم على الصعيد الرياضي مشيرا إلى أن النادي في المقابل يعتبر جذابا للاعبين.

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