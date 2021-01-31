برشلونة يقاضي صحيفة نشرت عقد ميسي

قال برشلونة يوم الأحد، إنه سيتخذ إجراء قضائيا ضد صحيفة "ألموندو" المحلية لنشرها عقد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ونشرت ألموندو تفاصيل العقد الذي وقع عليه ميسي مع برشلونة في 2017 والذي يستمر العمل به حتى 2021.

ويقول تقرير الصحيفة إن العقد كان أحد أسباب المشكلات المالية التي يواجهها النادي في الآونة الأخيرة والتي تفاقمت بسبب أزمة جائحة كوفيد-19.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية وصفت في وقت سابق العقد بين برشلونة وميسي بأنه أغلى عقود اللعبة الشعبية.

وأظهرت آخر أرقام لبرشلونة تزايد صافي ديون النادي بواقع الضعف لتصل إلى 488 مليون يورو (592.24 مليون دولار) بينما قال الرئيس المؤقت للنادي كارليس توسكيتس مؤخرا إن النادي اضطر لتأخير دفع مستحقات اللاعبين.

وفي بيان نفى برشلونة أي مسؤولية عن نشر العقد قائلا: إنه وثيقة خاصة تحكمها مبادئ السرية بين الأطراف. برشلونة يدعم وبصورة مطلقة ليونيل ميسي خاصة في وجه أي محاولة تهدف للإساءة إلى صورته وافساد العلاقة مع المؤسسة التي عمل فيها ليصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم.

وكان ميسي انضم إلى برشلونة في 2000 عندما كان عمره "13 عاما" وبدأ ظهوره مع الفريق في 2004 وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 650 هدفا.

وميسي أيضا هو قائد برشلونة وصاحب أكبر حصيلة من الألقاب برصيد 10 ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى ستة ألقاب في كأس ملك إسبانيا.