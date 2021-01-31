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توخيل يعيد تشيلسي إلى الانتصارات

توخيل خلال لقاء تشيلسي وبيرنلي

توخيل يعيد تشيلسي إلى الانتصارات

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لندن - د ب أ

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عاد فريق تشيلسي إلى سكة الانتصارات وتغلب على ضيفه بيرنلي 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق تشيلسي فوزه الأول تحت قيادة مدربه الألماني الجديد توماس توخيل الذي استهل مشواره مع الفريق اللندني بالتعادل سلبيا مع وولفرهامبتون خلال الجولة الماضية.

وحقق تشيلسي فوزه الأول منذ تغلبه على مضيفه فولهام بهدف في 16 يناير الجاري حيث أعقب ذلك الخسارة على ملعب ليستر سيتي بهدفين دون رد ثم التعادل مع وولفرهامبتون.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للثنائي الإسباني سيزار ازبيليكويتا وماركوس ألونسو بتسجيلهما الهدفين في الدقيقتين 40 و84

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز السابع وتوقف رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

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