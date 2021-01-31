خضيرة يقترب من العودة إلى الدوري الألماني

كشفت تقارير صحفية صدرت في ألمانيا يوم الأحد عن قرب عودة سامي خضيرة على نحو مفاجئ إلى الدوري الألماني.

وكتبت مجلة "كيكر" الرياضية أن من المنتظر أن يوقع خضيرة "33 عاما" الفائز السابق مع منتخب ألمانيا بكأس العالم، لنادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين وأنه سيجري الكشف الطبي لدى النادي الذي يمر بأزمة في الوقت الراهن.

ولم يعد لخضيرة دور في ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي حيث لم يشارك في أي مباراة مع النادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في إيطاليا في هذا الموسم.

ولم يتسن الحصول بعد على تعليق من خضيرة أو هيرتا برلين بخصوص الانتقال المحتمل.

وكان خضيرة الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع يوفنتوس حتى الصيف المقبل، يتمنى مؤخرا الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وتراجع هيرتا في الدوري الألماني حتى بات قريبا من منطقة الهبوط وهو يبحث الآن عن وافدين يعيدون الاستقرار إلى النادي، وقد مُنِيَ الفريق بقيادة المدير الفني بال داردي أمس السبت بهزيمة بهدف مقابل ثلاثة أهداف أمام انتراخت فرانكفورت.

كان خضيرة انتقل في 2015 إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الذي كان قد أمضى فيه خمسة أعوام، وقد حصل مع المنتخب الألماني على بطولة كأس العام في البرازيل في 2014، وقد خرج من المانشافات بعد مونديال روسيا 2018 الذي ودعه المنتخب الألماني مبكرا.

وكان خضيرة قد عانى في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية متكررة.