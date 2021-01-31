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صلاح يقود ليفربول لإسقاط وست هام بثلاثية

محمد صلاح
صلاح خلال لقاء ليفربول ووست هام

صلاح يقود ليفربول لإسقاط وست هام بثلاثية

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لندن - د ب أ

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أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3 - 1 على مضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

ارتفع رصيد ليفربول إلى 40 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد وست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق صلاح في الدقيقة 57، قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 68، ليعزز صدارته قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفا.

كما رفع (الفرعون المصري) عدد أهدافه إلى 9 أهداف خلال 8 مباريات خاضها أمام الفريق الملقب بـ(المطارق)، علما بأن هذا هو الهدف الأول لصلاح في الدوري الإنجليزي خلال العام الجديد، حيث يرجع هدفه الأخير في المسابقة إلى 19 ديسمبر الماضي، حينما سجل ثنائية خلال فوز ليفربول 7 - صفر على مضيفه كريستال بالاس.

أضاف الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 84، فيما تكفل كريج داوسون بتسجيل هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 57.

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