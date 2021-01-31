ليدز يحرم ليستر من التقدم إلى المركز الثاني

واصل ليستر سيتي نزيف النقاط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتلقت آماله في المنافسة على لقب المسابقة لطمة أخرى بخسارته 1 - 3 أمام ضيفه ليدز يونايتد يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة التي شهدت فوز تشيلسي 2 - صفر على ضيفه بيرنلي.

وجاءت تلك الخسارة، لتحرم ليستر من الانقضاض على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بعدما تجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، ونقطتين خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، ارتفع رصيد ليدز يونايتد، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي والثاني على التوالي، إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر ليستر بالتسجيل عبر لاعبه هارفي بارنيس في الدقيقة 13، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، بعدما تعادل ستيوارت دالاس سريعا لليدز في الدقيقة 15.

أضاف باتريك بامفورد الهدف الثاني لليدز في الدقيقة 70، قبل أن يقضي جاك هاريسون على آمال فريق المدرب برندان رودجرز في التعادل، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 84، ليعجز ليستر عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بعد تعادله 1 - 1 مع مضيفه إيفرتون في المرحلة الماضية.