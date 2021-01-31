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نابولي يهزم بارما ويخفف الضغوط على غاتوزو

نابولي بارما
من لقاء نابولي وبارما

نابولي يهزم بارما ويخفف الضغوط على غاتوزو

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روما - رويترز

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فاز نابولي 2-صفر على ضيفه المتعثر بارما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد بفضل هدف في كل شوط ليخفف الضغط على مدربه جينارو جاتوسو.

وفي شوط أول فقير كان هدف إليف إلماس من مجهود فردي كافيا ليمنح نابولي التقدم في الدقيقة 32 إذ مر لاعب الوسط من ثلاثة لاعبين قبل أن يهز الشباك.

وعاد نابولي المتوتر للدفاع للحفاظ على تقدمه في أغلب فترات الشوط الثاني قبل أن يحسم البديل ماتيو بوليتانو الفوز بتسديدة غيرت اتجاهها قبل ثماني دقائق من النهاية. وذهب كل لاعبي نابولي للاحتفال مع مدربهم غاتوزو.

وكان نابولي أعلن دعمه لغاتوزو هذا الأسبوع وسط تكهنات حول إقالته لكن الفريق رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع فوق روما الذي يستضيف فيرونا في وقت لاحق.

وبقي بارما في المركز قبل الأخير وله 13 نقطة متأخرا بنقطتين عن منطقة الأمان وبدون فوز في آخر 11 مباراة في الدوري.

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