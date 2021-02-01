أرتيتا يتوقع المزيد من التعاقدات لأرسنال

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه لا يتوقع أي مفاجآت غير سارة في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية الحالية يوم الاثنين في ظل إمكانية انتقال لاعبين اثنين شابين من النادي اللندني على سبيل الإعارة.

وتعاقد أرسنال مع لاعب الوسط المهاجم مارتن أوديغارد وحارس المرمى مات رايان حتى نهاية الموسم الحالي من ريال مدريد وبرايتون آند هوف ألبيون على الترتيب.

كما استغنى النادي عن خدمات مسعود أوزيل وسقراطيس باباستاثوبولوس بينما انتقل سياد كولاسيناتش إلى شالكه الألماني على سبيل الإعارة.

ولم يستبعد أرتيتا أن يستمر نشاط النادي اللندني حتى اليوم الأخير وقال إن النادي يسير في طريق خططه الخاصة بإعادة بناء الفريق.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: عندما تعرف ما تريده وتعرف ما تريد القيام به فإن الأمور تكون أكثر سهولة. نأمل ألا نواجه أي مفاجآت سيئة وأن نتمكن من التحكم فيما نريد القيام به.

وأضاف المدرب الإسباني: نحن نبحث بعض الأمور مع عدد من اللاعبين ومع بعض الأندية وإذا أنجزنا شيئا قبل الموعد النهائي فهو لأننا نعتقد أنه التصرف الذي يصب في صالح الفريق.

وبعد إغلاق باب الانتقالات في الساعة 23 بتوقيت غرينتش اليوم سيتحول اهتمام أرتيتا إلى مواجهته المقبلة في الدوري الانجليزي مع ولفرهامبتون واندرارز على أرض الأخير يوم الثلاثاء.

واستبعد أرتيتا إمكانية مشاركة كيران تيرني وبوكايو ساكا في المباراة لعدم اكتمال التعافي من الإصابة، كما يتوقع استمرار غياب القائد بيير إيمريك أوباميانغ بعد حصوله على تصريح لزيارة والدته المريضة.