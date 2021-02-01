الاتحاد الإيطالي يحقق في مشاجرة إبراهيموفيتش ولوكاكو

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين، إنه فتح تحقيقا في الشجار الذي وقع بين زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو خلال مباراة ميلان وإنتر ميلان في دور الثمانية بكأس إيطاليا الأسبوع الماضي.



واندلع الشجار بين الزميلين السابقين في صفوف مانشستر يونايتد قرب نهاية الشوط الأول واستمر عند مغادرة الفريقين أرض الملعب في نهاية الشوط الأول للمباراة عندما ظهر الغضب على لوكاكو لاعب إنتر ميلان بسبب بعض الكلمات التي صدرت عن إبراهيموفيتش لاعب ميلان على ما يبدو.

وعبر "تويتر" نفى إبراهيموفيتش أنه تلفظ بعبارات تنطوي على إهانة عنصرية بحق لوكاكو لكن الاتحاد الإيطالي للعبة قال إنه سيحقق بصورة موسعة فيما حدث.

وقال الاتحاد في بيان: المدعي الاتحادي جوسيبي شيني فتح صباح يوم الاثنين تحقيقا فيما يتصل بالمشادة الكلامية بين اللاعبين زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو خلال مباراة إنتر وميلان.

وأضاف البيان: وفي أطار التحقيقات قرر المدعي الاتحادي استدعاء حكم المباراة باولو فاليري للإدلاء بشهادته خلال الساعات القليلة المقبلة فيما يتعلق بحجم العقوبات التي فرضت بالفعل على اللاعبين خلال المباراة.

وحصل كل لاعب على إنذار ثم حصل إبراهيموفيتش على بطاقة صفراء أخرى بعد تدخل على ألكسندر كولاروف ليُطرد من المباراة التي خسرها فريقه 2-1.

وعاقبت رابطة الدوري يوم الجمعة الماضي كل لاعب بالإيقاف لمباراة واحدة.