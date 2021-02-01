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برايتون يلدغ توتنهام بهدف في الدوري الإنجليزي

برايتون توتنهام
لقطة هدف برايتون في مرمى توتنهام

برايتون يلدغ توتنهام بهدف في الدوري الإنجليزي

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لندن - د ب أ

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واصل توتنهام نتائجه المهتزة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمة جديدة بخسارته صفر - 1 أمام مضيفه برايتون يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

تجمد رصيد توتنهام، الذي حقق فوزين فقط في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة، عند 33 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

تقمص لياندرو تروسارد دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف برايتون الوحيد في الدقيقة 17، فيما فشل توتنهام في إحراز هدف التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

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