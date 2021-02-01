بيرلو: تعلمنا دروساً مهمة من إنتر ميلان

قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إن فريقه تعلم دروسا مهمة من الهزيمة أمام إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الشهر الماضي جعلته يفوز في أربع مباريات متتالية في كل المسابقات قبل تجدد المواجهة بينهما في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا الثلاثاء.



وخسر فريق المدرب بيرلو 2-صفر في سان سيرو قبل أسبوعين بعد أن قدم أداء وصفه بيرلو بأنه كان الأسوأ للفريق تحت قيادته حتى الآن.



ومنذ تلك الخسارة انتصر يوفنتوس في أربع مباريات متتالية دون أن تهتز شباكه بأي هدف ويشعر بيرلو أن الهزيمة كانت جرس إنذار احتاجه الفريق بشدة.



وقال بيرلو في مؤتمر صحفي : تعلمنا الكثير من تلك الهزيمة. علمتنا انه عندما تحيد عن الطريق تفقد شخصيتك. قدمنا عروضا رائعة بعدها. ساندنا الحظ بمواجهة نابولي بعدها مباشرة لنحصل على اختبار قوي كنا في حاجة اليه. لا يجب أن نهدأ لأننا في بداية صحوة وأمامنا الكثير من المباريات.



وأطاح إنتر بغريمه ميلان من دور الثمانية الأسبوع الماضي ويعرف بيرلو، الذي سبق له العمل كلاعب تحت قيادة أنطونيو كونتي مدرب إنتر الحالي في يوفنتوس وأيضا في منتخب إيطاليا، حجم المهمة التي تنتظره.



وأضاف : سنحاول تنفيذ الأفكار التي اتفقنا عليها. نعرف مدربهم جيدا وجهزنا أنفسنا لكل الاحتمالات. إنتر فريق جيد جدا ويملك لاعبين في غاية السرعة. يجب أن نتحلى بالحذر.