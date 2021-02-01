.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيرلو: تعلمنا دروساً مهمة من إنتر ميلان

بيرلو
بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالي

بيرلو: تعلمنا دروساً مهمة من إنتر ميلان

متابع الغاء المتابعة

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إن فريقه تعلم دروسا مهمة من الهزيمة أمام إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الشهر الماضي جعلته يفوز في أربع مباريات متتالية في كل المسابقات قبل تجدد المواجهة بينهما في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا الثلاثاء.

وخسر فريق المدرب بيرلو 2-صفر في سان سيرو قبل أسبوعين بعد أن قدم أداء وصفه بيرلو بأنه كان الأسوأ للفريق تحت قيادته حتى الآن.

ومنذ تلك الخسارة انتصر يوفنتوس في أربع مباريات متتالية دون أن تهتز شباكه بأي هدف ويشعر بيرلو أن الهزيمة كانت جرس إنذار احتاجه الفريق بشدة.

وقال بيرلو في مؤتمر صحفي : تعلمنا الكثير من تلك الهزيمة. علمتنا انه عندما تحيد عن الطريق تفقد شخصيتك. قدمنا عروضا رائعة بعدها. ساندنا الحظ بمواجهة نابولي بعدها مباشرة لنحصل على اختبار قوي كنا في حاجة اليه. لا يجب أن نهدأ لأننا في بداية صحوة وأمامنا الكثير من المباريات.

وأطاح إنتر بغريمه ميلان من دور الثمانية الأسبوع الماضي ويعرف بيرلو، الذي سبق له العمل كلاعب تحت قيادة أنطونيو كونتي مدرب إنتر الحالي في يوفنتوس وأيضا في منتخب إيطاليا، حجم المهمة التي تنتظره.

وأضاف : سنحاول تنفيذ الأفكار التي اتفقنا عليها. نعرف مدربهم جيدا وجهزنا أنفسنا لكل الاحتمالات. إنتر فريق جيد جدا ويملك لاعبين في غاية السرعة. يجب أن نتحلى بالحذر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد