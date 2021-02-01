رودجرز: ليستر بحاجة إلى لاعب وسط

يرغب بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في التعاقد مع لاعب وسط قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية يوم الاثنين.



ويسعى ليستر الذي تراجع إلى المركز الرابع بين فرق الدوري بعد الهزيمة 3-1 الأحد أمام ضيفه ليدز يونايتد لتعزيز تشكيلته بعد رحيل لاعب الوسط المهاجم ديماراي جراي وانضمامه إلى باير ليفركوزن الألماني.



كما يغيب عن تشكيلة الفريق بسبب الإصابة دينيس برايت وويلفريد نديدي.



وردا على سؤال حول إمكانية تحقيق هذا الهدف قبل انتهاء فترة الانتقالات قال رودجرز للصحفيين: نعم. الفريق بحاجة إلى ذلك لأننا نعاني نقصا في هذا الجانب. وعلى النادي العمل بكل جدية للتعاقد مع لاعب. موقفنا هو التعاقد مع لاعب وسط. وإذا نجحنا في ذلك فسيكون عظيما.