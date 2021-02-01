روما يتقدم إلى المركز الثالث بفوز سهل على فيرونا

أحرز روما ثلاثة أهداف في أول نصف ساعة ليفوز بسهولة 3-1 على ضيفه فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد ويتقدم فريق المدرب باولو فونسيكا فوق يوفنتوس إلى المركز الثالث.



وافتتح جيانلوكا مانشيني التسجيل لصاحب الأرض بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 20.



وبعد ذلك بدقيقتين أضاف هنريخ مخيتاريان الهدف الثالث ليرفع المهاجم الأرميني رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم. واختتم بورخا مايورال الأهداف في الدقيقة 29.



وقلص البديل براهيما كولي الفارق للفريق الضيف في الدقيقة 62 وبدأ أن روما فقد السيطرة مع تكثيف فيرونا ضغطه من أجل الهدف الثاني لكن في النهاية فشل في ذلك.



ورفع روما رصيده إلى 40 نقطة متقدما بنقطة واحدة على يوفنتوس رابع الترتيب والذي يملك مباراة مؤجلة. ويتأخر روما بست نقاط عن ميلان المتصدر. وبقي فيرونا في المركز التاسع وله 30 نقطة.