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سرقة 400 ألف يورو من منزل إيكاردي

إيكاردي
إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان

سرقة 400 ألف يورو من منزل إيكاردي

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باريس - أ ف ب

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وقع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ضحية سرقة محتويات من منزله الكائن في منطقة نويي سور سين في العاصمة باريس بقيمة 400 ألف يورو، خلال خوضه مباراة فريقه ضد لوريان في الدوري المحلي، بحسب ما أشارت مصادر مقربة منه.

وقال المصدر مؤكداً معلومات نشرتها صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية : تنبه المحيطون باللاعب إلى اشياء مبعثرة ومفقودة.

وأضاف :تمت سرقة مجوهرات، ساعات، وملابس فخمة، هذه الاشياء تقدر قيمتها بحوالي 400 ألف يورو من دون الكشف عن التفاصيل حول عملية السرقة.

وفتحت محكمة نانتير تحقيقاً بالحادثة، وأوكلت الملف إلى فرقة مكافحة العصابة التابعة للشرطة القضائية في باريس.

وكان إيكاردي التحق بصفوف باريس سان جرمان قادماً من إنترميلان الإيطالي على سبيل الاعارة في سبتمبر عام 2019، قبل أن يصبح انتقاله رسمياً في وقت لاحق.

وكان إيكادري شارك أساسياً في صفوف تشكيلة سان جرمان التي سقطت أمام لوريان 2-3 في الدوري الفرنسي الأحد، في أول خسارة رسمية لمدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

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