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كلوب: أنا غير مندهش من محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح خلال مباراة فريقه يوم الأحد

كلوب: أنا غير مندهش من محمد صلاح

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لندن - رويترز

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه غير مندهش من نجاح محمد صلاح في أن يصبح أول لاعب في النادي يحرز 20 هدفا على الأقل في أربعة مواسم مختلفة منذ فعلها الأسطورة إيان راش، وذلك بعدما سجل هدفين خلال الفوز 3-1 على وست هام يونايتد يوم الأحد.

ورفع صلاح رصيده إلى 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وأكد كلوب أن اللاعب المصري يملك رغبة هائلة في تسجيل الأهداف.

وقال كلوب للصحفيين : أنا غير مندهش. أعمل بشكل يومي معه وهو لن يتوقف أبدا عن امتلاك رغبة هائلة في تسجل الأهداف.

وسجل صلاح الهدف الأول بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى في الدقيقة 57، ليهز الشباك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 19 ديسمبر، وينهي ست مباريات دون هدف في هذه المسابقة.

وأضاف صلاح الهدف الثاني بعدما استحوذ على تمريرة طويلة ومهدها لنفسه بمهارة فائقة ثم سدد من مدى قريب.

وقال كلوب: إنه لاعب من طراز رفيع ولا يوجد أي شك في ذلك. لقد قلت في الأسابيع الأخيرة الماضية عندما لم نسجل الكثير من الأهداف، أن الشيء الوحيد الذي يمكن عمله هو المحاولة والمحاولة مجددا. يجب اتخاذ قرارات جيدة أو قرارات أفضل.

وأضاف المدرب الألماني : الهدف الأول جاء من لقطة تتميز بالذكاء وفي الأسابيع الأخيرة الماضية حاول التسديد من بين أقدام المنافسين، ونجح هذه المرة في تسديد كرة قوية في أعلى الزاوية. هدف ممتاز.

وسجل راش 20 هدفا أو أكثر في ستة مواسم من 1981 وحتى 1987.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، وقبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون يوم الأربعاء.

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