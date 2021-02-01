نجل بيركامب ينضم إلى واتفورد

قال واتفورد المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين، إنه تعاقد مع ميتشل بيركامب نجل أسطورة أرسنال دينيس بعقد مبدئي يمتد ستة أشهر.

وسيسير لاعب الوسط المهاجم (22 عاما)، الذي كان بلا فريق منذ ترك ألميري سيتي بدوري الدرجة الثانية الهولندي الصيف الماضي، على خطى والده بالانتقال إلى انجلترا.

وحقق دينيس والد ميتشل سبعة ألقاب كبرى خلال 11 عاما مع أرسنال منها لقب الدوري الانجليزي الممتاز دون أي خسارة في موسم 2003-2004.

وأبلغ ميتشل موقع واتفورد على الانترنت :عندما كنت أصغر سنا كان من الصعب أن أدخل في مقارنات ولكنني اعتدت ذلك الآن.

وأضاف: التشابه في الاسم فقط ولدي أسلوبي في اللعب وأتمنى أن أترك بصمتي الخاصة.

وتابع: إنه مذهل وهو أول مشجع لي دائما ومن المميز أن يكون أبي وأن أعمل معه على تحسين أدائي.

وأوضح واتفورد أن هناك إمكانية لتمديد عقد ميتشل اذا قضى فترة ناجحة مع فريق تحت 23 عاما.