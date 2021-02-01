.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هيرتا برلين يؤكد تعاقده مع خضيرة

خضيرة
الألماني سامي خضيرة

هيرتا برلين يؤكد تعاقده مع خضيرة

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم يوم الاثنين انتقال سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي إلى صفوفه.

كانت تقارير صحافية صدرت في ألمانيا، أمس الأحد، كشفت عن قرب عودة خضيرة على نحو مفاجئ إلى الدوري الألماني.

وكتبت مجلة "كيكر" الرياضية أن من المنتظر أن يوقع خضيرة "33 عاما" الفائز السابق مع منتخب ألمانيا بكأس العالم، لنادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين وأنه سيجري الكشف الطبي لدى النادي الذي يمر بأزمة في الوقت الراهن.

ولم يعد لخضيرة دور في ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي حيث لم يشارك في أي مباراة مع النادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في إيطاليا في هذا الموسم.

وتراجع هيرتا في الدوري الألماني حتى بات قريبا من منطقة الهبوط وهو يبحث الآن عن وافدين يعيدون الاستقرار إلى النادي، وقد مُنِيَ الفريق أول أمس السبت بهزيمة بهدف مقابل ثلاثة أهداف أمام انتراخت فرانكفورت.

كان خضيرة انتقل في 2015 إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الذي كان قد أمضى فيه خمسة أعوام، وقد شارك مع المنتخب الألماني في مونديال كأس العالم بجنوب افريقيا 2010 حيث حصلت ألمانيا على المركز الثالث، كما حصل مع المنتخب الألماني على بطولة كأس العام في البرازيل في 2014، وقد خرج من المانشافات بعد مونديال روسيا 2018 الذي ودعه المنتخب الألماني مبكرا.

وكان خضيرة قد عانى في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية متكررة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد