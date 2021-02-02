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ليفربول يتعاقد مع مدافع بريستون

بن ديفيز خلال تقديمه بقميص ليفربول

ليفربول يتعاقد مع مدافع بريستون

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لندن - د ب أ

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أعلن نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع بن ديفيز مدافع بريستون بعقد طويل الأمد.

وفي أول صفقة لأحد الأندية الكبرى في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية، تعاقد ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب مع ديفيز البالغ من العمر "25 عاما".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى مليون و600 الف جنيه استرليني (مليونان و200 الف دولار).

وجاء التعاقد مع ديفيز لتعويض النقص العددي في دفاعات ليفربول بغياب فيرجيل فان دايك وغو جوميز.

وقال كلوب :رأينا الكفاءة ورأينا الإمكانات المحتملة أيضا لأنه مازال في الخامسة والعشرين ومن المنتظر أن يعطي الكثير.

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