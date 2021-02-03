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إصابة البرتغالي جواو فيلكس بفيروس كورونا

جواو فيلكس
جواو ثالث لاعب من أتلتيكو يصاب بالفيروس

إصابة البرتغالي جواو فيلكس بفيروس كورونا

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مدريد - رويترز

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أصبح جواو فيلكس مهاجم أتلتيكو مدريد، ثالث لاعب من متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مدار الأسبوع الأخير.

وقال أتلتيكو في بيان إن المهاجم البرتغالي المنضم في صفقة قياسية للنادي مقابل 126 مليون يورو في 2019 يعزل نفسه في منزله وفقا لبروتوكول رابطة الدوري.

ومن المنتظر أن يغيب فيلكس عن مواجهة سلتا فيغو يوم الاثنين المقبل إلى جانب زميليه المصابين وهما المدافع ماريو هرموسو والجناح يانيك كاراسكو.

ويتصدر أتلتيكو الدوري بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه كما أنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.

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