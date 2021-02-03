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إنجلترا تخوض وديتين أمام النمسا ورومانيا

إنجلترا بلجيكا
من مباراة سابقة بين منتخبي إنجلترا وبلجيكا

إنجلترا تخوض وديتين أمام النمسا ورومانيا

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لندن - فرانس برس

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أكّد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء بان منتخبه الوطني سيخوض مباراتين وديتين ضد النمسا ورومانيا في يونيو المقبل ضمن مبارياته التجريبية لخوض غمار كأس أوروبا المؤجلة الى الصيف المقبل والتي تنطلق في 11 منه.

وكانت المباراتان مقررتين في 2 و7 يونيو الماضي لكنهما تأجلتا بعد إرجاء البطولة القارية لعام واحد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وستلتقي إنجلترا بالتالي مع النمسا في 2 يونيو المقبل على أن تلتقي رومانيا في 6 منه، وستقام المباراتان في إنجلترا على ملعبين يحددان لاحقا.

يذكر أن منتخب إنجلترا مستضيف مباريات المجموعة الرابعة سيلتقي في النهائيات القارية مع كرواتيا في 13 يونيو على ملعب ويمبلي، ثم أسكتلندا في 18 منه فالتشيك في 22.

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