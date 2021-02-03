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بيرلو بعد الفوز على إنتر: يوفنتوس تعلم الدرس جيداً

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بيرلو خلال المباراة التي فاز بها فريقه 2-1

بيرلو بعد الفوز على إنتر: يوفنتوس تعلم الدرس جيداً

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تورينو - رويترز

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أكد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس أن الهزيمة أمام إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ساعدت فريقه على حل مشاكله والثأر لخسارته بالتفوق 2-1 على غريمه في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا.

وخسر يوفنتوس حامل لقب الدوري 2-صفر باستاد سان سيرو في 17 يناير، لكنه فاز بخمس مباريات متتالية منذ هذه الهزيمة ومن بينها انتصاره في مباراة الثلاثاء.

وهز كريستيانو رونالدو الشباك مرتين بعد أن تقدم إنتر عن طريق لاوتارو مارتينيز ليساعد يوفنتوس على وضع قدم في النهائي قبل لقاء الإياب في تورينو في التاسع من فبراير الجاري.

وأبلغ بيرلو شبكة "راي سبورت" متحدثا عن مواجهة الدوري ضد إنتر: لم نلعب في هذه المباراة، لكنها كانت بمثابة درس لنا. من هذه النقطة استجمعنا قوتنا وأصلحنا الأخطاء وتحققت المزيد من الانتصارات، لكن الليلة كانت مجرد الجولة الأولى، هناك مباراة أخرى وهذه المواجهة تقام على مدار 180 دقيقة. لم يتحدد شيء بعد.

وأضاف: اللاعبون كانوا رائعين، وواجهوا إنتر بالأسلوب المناسب منذ الدقيقة الأولى. تأخرنا في النتيجة لكننا واصلنا اللعب. رد الفعل كان رائعا من الفريق.

وبدا رونالدو غير سعيد باستبداله في الدقيقة 76، لكن بيرلو فسر القرار بأنه يرغب في الإبقاء على المهاجم البرتغالي في حالة جيدة قبل فترة مزدحمة بالمباريات، ورد بيرلو: قلت له إن عليه الخروج لأن تنتظرنا مباراة مهمة يوم السبت أمام روما في الدوري ولذلك كان من الصواب أن نسمح له بالتقاط أنفاسه، فهو يخوض العديد من المباريات المتتالية، ولذلك فإنه بحاجة لبعض الراحة بين حين وآخر.

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