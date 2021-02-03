بيرهوف: الشكوك تحاصر الحضور الجماهيري لبطولة أوروبا

يتوقع أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، إقامة بطولة أوروبا "يورو 2020" في موعدها المحدد خلال فصل الصيف المقبل كما هو مخطط لها في 12 مدينة عبر القارة، لكنه يشكك في إمكانية حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المهاجم المتوج مع منتخب بلاده ببطولة أوروبا 1996 لمجلة "بيلد" الرياضية الأسبوعية يوم الأربعاء: يجب أن يكون هناك شك كبير في حضور الجماهير للملاعب ولكن لا يوجد لدي أي شك في إقامة البطولة، وعلى حد علمي لم يطرح تقليص عدد المدن المستضيفة للبطولة أو إقامتها في بلد واحد.

وينظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فى عدة سيناريوهات لإقامة البطولة ولكنه أكد الاسبوع الماضي إنه يريد إقامتها في 12 مدينة. وتم تأجيل اتخاذ القرار بشأن إمكانية حضور الجماهير للمباريات من عدمه لشهر أبريل المقبل.