.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيرهوف: الشكوك تحاصر الحضور الجماهيري لبطولة أوروبا

بيرهوف
بيرهوف فاز مع منتخب بلاده بالبطولة عام 1996

بيرهوف: الشكوك تحاصر الحضور الجماهيري لبطولة أوروبا

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يتوقع أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، إقامة بطولة أوروبا "يورو 2020" في موعدها المحدد خلال فصل الصيف المقبل كما هو مخطط لها في 12 مدينة عبر القارة، لكنه يشكك في إمكانية حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المهاجم المتوج مع منتخب بلاده ببطولة أوروبا 1996 لمجلة "بيلد" الرياضية الأسبوعية يوم الأربعاء: يجب أن يكون هناك شك كبير في حضور الجماهير للملاعب ولكن لا يوجد لدي أي شك في إقامة البطولة، وعلى حد علمي لم يطرح تقليص عدد المدن المستضيفة للبطولة أو إقامتها في بلد واحد.

وينظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فى عدة سيناريوهات لإقامة البطولة ولكنه أكد الاسبوع الماضي إنه يريد إقامتها في 12 مدينة. وتم تأجيل اتخاذ القرار بشأن إمكانية حضور الجماهير للمباريات من عدمه لشهر أبريل المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد