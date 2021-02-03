كورونا يحرم مشجعي الأولمبياد من الغناء والهتاف

طلب منظمو أولمبياد طوكيو 2020 من المشجعين عدم الغناء أو الهتاف خلال دعم الرياضيين، وذلك بعد إصدار دليل إرشادات للألعاب الأولمبية.

وقال المنظمون يوم الأربعاء، إنه يجب على الرياضيين والمسؤولين عدم استخدام وسائل النقل العام دون الحصول على إذن مسبق، كما طالبوهم بارتداء الكمامات "طوال الوقت" باستثناء فقط خلال فترتي الأكل والنوم، كما كشف المنظمون الستار عن "دليل إرشادات" للإجراءات المتبعة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال المنظمون إنه يجب عليهم أن يتخذوا قرارا بشأن العدد الإجمالي المسموح بحضوره خلال المنافسات الرياضية للألعاب.

وتأثرت اليابان بشكل سلبي بالجائحة، لكن بشكل أقل ضررا من أغلب الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث سجلت أقل من ستة آلاف حالة وفاة حتى الآن، لكن الارتفاع في أعداد المصابين أجبرها على إغلاق حدودها أمام الأجانب غير المقيمين كما أعلنت حالة الطوارئ في العديد من المدن.

وهناك مخاوف من عامة الشعب أن يتسبب العدد الضخم المنتظر قدومه من الرياضيين في انتشار الفيروس، وتُظهر استطلاعات الرأي معارضة أغلب المقيمين اليابانيين لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا العام.

وقال مسؤول من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إنه من المهم ضمان استمرار نجاح الأجهزة الطبية المحلية وكذلك الأولمبياد.

وأبلغ بيير دوكري مدير العمليات باللجنة الأولمبية الدولية إفادة صحفية أن الألعاب المقبلة ستمثل "تجربة مختلفة".

وسيتعين على البعثات القادمة تعيين مسؤول اتصال خاص بـ"كوفيد19" وسيكون مسؤولا عن ضمان التزام المشاركين بالتعليمات. وينصح دليل الإرشادات أيضا بعدم التسوق في المطار عند الوصول إلى اليابان.

وكان يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أكد الثلاثاء على استضافة الألعاب بغض النظر عن موقف جائحة كوفيد-19، بعدما تأجلت المنافسات من العام الماضي بسبب انتشار الوباء.