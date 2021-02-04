إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف أتلتيكو مدريد

قال أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إن مهاجمه الفرنسي موسى ديمبلي أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار ليصبح بذلك رابع لاعب من النادي يتعرض للعدوى في الأسبوع الأخير.



وينضم ديمبلي المعار من أولمبيك ليون الفرنسي إلى قائمة المصابين بالفيروس في أتليتيكو وهم المهاجم جواو فيلكس والمدافع

ماريو إيرموسو والجناح يانيك كاراسكو.



وقال أتلتيكو إن ديمبلي (24 عاما) يخضع للعزل الصحي في منزله تنفيذا للإجراءات المطبقة على مستوى فرق الدوري الإسباني.



وسيغيب اللاعبون الأربعة عن مباراة فريق العاصمة أمام ضيفه سيلتا فيغو الاثنين المقبل.



وجمع أتلتيكو مدريد 50 نقطة من 19 مباراة وينفرد بالصدارة متفوقا بفارق 10 نقاط على برشلونة وريال مدريد حامل اللقب رغم أنه لعب مباراة أقل من العملاقين المطاردين.